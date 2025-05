Furgone finisce contro un tir lungo la Tangenziale di Catania: ferito il conducente

Incidente

L'incidente si è verificato vicino allo svincolo per San Giorgio, in direzione Messina

Incidente stasera lungo la Tangenziale di Catania in prossimità dello svincolo per San Giorgio, in direzione Messina. Un furgone è finito contro un tir, lo ha investito nella parte posteriore, con una dinamica che è ancora al vaglio della Polizia stradale.

Pronta l’azione della squadra del Distaccamento Sud del Comando dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania che ha subito prestato soccorso al conducente del furgone, rimasto ferito, ed effettuando la messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti.