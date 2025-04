Furgone in fiamme dentro galleria sulla Palermo-Messina: viabilità in tilt

Intervento

Sul posto i vigili del fuoco con l'ausilio di un'autobotte. Non risultano feriti

I vigili del fuoco del comando di Messina dalle 10 sono al lavoro nella galleria Telegrafo, nel tratto dell’A20 Palermo-Messina, per un incendio di un furgone. Una squadra è subito intervenuta, nonostante il traffico congestionato, e in supporto è stata inviata anche una autobotte. È in atto la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto Polstrada e personale del Cas.

