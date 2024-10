Furti a distributori automatici ad Alcamo: le telecamere incastrano il ladro

Nel Trapanese

Identificato l’autore di una serie di furti ai distributori automatici di bevande e caffè messi a segno lo scorso settembre ad Alcamo, in provincia di Trapani. A incastrare un 46enne, con precedenti specifici, denunciato dalla Polizia sono state le immagini degli impianti di videosorveglianza delle attività prese di mira. Nelle scorse settimane gli agenti del commissariato di Alcamo sono intervenuti più volte a seguito di numerosi ‘colpì ai danni di distributori messi a segno in varie zone della cittadina. Il primo episodio risale alla notte del primo settembre scorso con una vera e propria razzia su due distributori. Dopo aver forzato le serrature il ladro si è impossessato del denaro contante, ma grazie alla visione delle immagini delle telecamere i poliziotti sono riusciti a risalire al 46enne, ben noto alle forze dell’ordine.