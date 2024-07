Furti continui nei negozi di Gravina Catania: arrestato il ladro 29enne

Nel Catanese

Il giovane aveva anche rubato l'auto a bordo della quale è stato bloccato dai carabinieri e che guidava senza patente

Era diventato il terrore dei commercianti del comprensorio di Gravina di Catania, il 29enne catanese arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia perché responsabile di evasione, riciclaggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso, nonché, nell’occasione, denunciato anche per guida senza patente per non averla mai conseguita. L’attività info investigativa svolta dai Carabinieri di Gravina di Catania, a seguito della recrudescenza dei reati predatori, soprattutto ai danni di attività commerciali, aveva indirizzato l’attenzione dei militari su un’autovettura in particolare, una Volkswagen Polo con barre portapacchi sul tetto, utilizzata da un malvivente solitario.

Così intorno alle 02.00 l’equipaggio della “Radiomobile”, mentre stava perlustrando la zona di via Etnea, ha notato una vettura corrispondente alle indicazioni provenire dal parcheggio di un supermercato e, in men che non si dica, ha intimato l’alt al conducente con lampeggianti e paletta. Il 29enne alla guida non ha minimamente pensato di fermarsi e, anzi, ha accelerato dando il via ad un inseguimento dei Carabinieri, poi conclusosi in via Carrubbella, dove la “gazzella” ha sbarrato la strada alla Polo, ma il fuggitivo ancora, come extrema ratio, ha urtato a marcia indietro l’autovettura militare sino a quando i due Carabinieri, scesi dalla loro macchina, l’hanno definitivamente posto in sicurezza.