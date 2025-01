Criminalità

Furti d’auto con “cavallo di ritorno” a Catania: 8 obblighi di dimora

Per compiere i furti di veicoli il gruppo, che aveva la sua base operativa in una stalla del quartiere di Picanello, avrebbe usato strumenti tecnologicamente avanzati per eludere le centraline elettroniche

Di Redazione | 20 Gennaio 2025