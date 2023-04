Furti di orologi a passeggeri in aeroporto a Catania: 3 denunciati

Polizia di frontiera

I ladri, due uomini e una donna, erano a loro volta passeggeri in procinto di imbarcarsi per Bergarmo e per Roma

Negli ultimi giorni, l’Ufficio di Polizia di Frontiera ha denunciato alla Procura della Repubblica tre soggetti resisi responsabili di furti avvenuti durante le fasi dei controlli di sicurezza, necessari e propedeutici all’imbarco.

In seguito ad denuncia presentata nei giorni scorsi, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, attraverso un’approfondita e attenta analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, hanno identificato i responsabili del furto di un “Apple Watch”, avvenuto qualche minuto prima, in un uomo e una donna i quali si erano appropriati dell’orologio che era stato lasciato all’interno di una vaschetta portaoggetti e, anziché riconsegnarlo alle GPG in servizio o a personale della Polizia di Stato presente sul posto, lo celavano tra le proprie cose, per poi imbarcarsi a bordo di un volo diretto a Bergamo.

Gli agenti della Polizia di Frontiera di Catania allertavano, quindi, i colleghi della città di destinazione che individuavano e bloccavano i due, recuperando la refurtiva.

Il successivo 23 agosto, sempre a seguito di minuziosa attività di indagine da parte egli agenti della Polizia di Frontiera, è stato deferito all’A.G. un altro passeggero il quale, sempre presso i controlli di sicurezza, si rendeva responsabile del furto di un altro “Apple Watch”, ai danni di un’altra passeggera che lo precedeva.