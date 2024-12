Furto con spaccata alla Rinascente: presi di mira la gioielleria e l’abbigliamento

PALERMO

Il fatto è accaduto al negozio di via Roma, a Palermo: i ladri hanno divelto la saracinesca con un'auto

Furto con spaccata nel negozio della Rinascente, in via Roma a Palermo. I ladri con un’auto hanno divelto la saracinesca dell’esercizio in piazza San Domenico e poi sono entrati all’interno mandando in frantumi la vetrina.

Sono stati presi di mira la gioielleria e alcuni reparti di abbigliamento. Almeno quattro i malviventi entrati in azione. Indagano i carabinieri.

