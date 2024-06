Furto di Rolex e gioielli in case a Palermo

Ladri in azione

Il primo in via Grotte Partanna, il secondo in via Ignazio Gioè

Due furti sono stati messi a segno in appartamento a Palermo e in tutti e due sono stati portati via oltre ai gioielli e soldi anche i preziosi orologi Rolex. Il primo in via Grotte Partanna, il secondo in via Ignazio Gioè. Le indagini sue due furti sono condotte dalla polizia. Il bottino di entrambi i colpi è di diverse decine di migliaia di euro.Altri due colpi nei quali erano stati rubati Rolex molto pregiati erano stati messi a segno nelle scorse settimane in via Antonello da Messina e in via Gaetano Mosca.

