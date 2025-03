Furto notturno in ditta detersivi e fuga sui tetti: 42enne arrestato a Palermo

Controlli

Quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi del capannone, l’uomo aveva quasi completato l’opera di accatastamento, sul ciglio di un muro di cinta, di ben 24 colli di merce sottratta ad una tensostruttura interna al capannone

Gli agenti dei Commissariati “Porta Nuova” e “Brancaccio” hanno arrestato per tentato furto aggravato un 42enne palermitano. L’intervento dei poliziotti, in collaborazione con il personale della KSM, ha consentito di impedire un furto notturno ai danni di una ditta di ingrosso di detersivi la cui sede, nel quartiere di Brancaccio, a Palermo, era finita nel mirino di due malintenzionati.

Quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi del capannone, l’uomo, insieme ad un complice ancora ignoto, aveva quasi completato l’opera di accatastamento, sul ciglio di un muro di cinta, di ben 24 colli di merce sottratta ad una tensostruttura interna al capannone. L’arrivo delle Volanti ha cambiato i piani dei due complici che hanno cercato una disperata fuga sui tetti e poi sulla sede stradale dopo avere scavalcato un muro di cinta. Uno dei due è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità in ordine al reato contestato. La merce è stata riconsegnata al proprietario ed indagini sono in corso per risalire all’identità del complice. Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA