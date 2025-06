Gaetano Rizzo confermato presidente dell’Ussi Sicilia

giornalismo

L'assemblea si è riuniota a Palermo nella sede dell'Ordine dei giornalisti

Si è riunita nel salone dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, a Palermo, l’Assemblea elettiva della sezione siciliana dell’Ussi che ha proceduto al rinnovo della carica di presidente e della composizione del consiglio regionale.

Il gruppo di specializzazione dell’Associazione siciliana della stampa ha confermato all’unanimità Gaetano Rizzo nel ruolo di presidente del gruppo regionale. Sono stati eletti al consiglio regionale i giornalisti professionali Antonio Foti, Carmelo Imbesi, Francesco La Rosa, Sergio Magazzù e Valerio Tripi ed i giornalisti collaboratori Francesco Cammarasana, Lorenzo Gugliara, Alessandra Lo Monaco e Giovanni Mazzola. Eletti anche i componenti del collegio dei revisori dei conti: Alessia Anselmo, Antonio La Rosa e Angelo Gelo.

L’attribuzione delle cariche in seno al consiglio regionale avrà luogo in occasione della prima riunione utile del consiglio regionale che sarà convocata nelle prossime settimane.

All’Assemblea sono intervenuti, portando il loro saluto, Concetto Mannisi, presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti, Giuseppe Rizzuto, segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa, Roberto Ginex, presidente nazionale dell’Inpgi, e Nino Randazzo, consigliere nazionale dell’Ussi.