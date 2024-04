Galeotta la dedica d’amore: sorpresi a imbrattare le mura della Villa Belvedere di Acireale, denunciati

controlli

Due uomini un 31enne di Aci Castello e un 36enne di Aci Catena bloccati e identificati di notte dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, nel contesto del piano “Pasqua e PasquettaSereni”, come da direttive del Comando Provinciale di Catania, hanno ulteriormenteintensificato le attività di contrasto alla criminalità comune, per incrementare il livellodi sicurezza della popolazione, che di garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenzedei cittadini durante queste festività, in una cornice di decoro urbano. I carabinieri hanno denunciato due uomini un 31enne di Aci Castello e un 36enne di Aci Catena, sorpresi nella notte di giovedì scorso, mentre imbrattavano le mura della ottocentesca Villa Belvedere: giardino pubblico panoramico nel centro di Acireale.In particolare i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Acireale stavano svolgendo unservizio di perlustrazione notturna nel centro etneo, con l’obiettivo prevenire e reprimere ogniforma di illegalità, quando, alle due circa, percorrendo Viale Regina Margherita, hanno scortodue persone che erano ferme in modo guardingo nei pressi dell’ingresso secondario dellavilla, una delle quali con in mano un sacco di plastica.Insospettiti da tale atteggiamento, la pattuglia li ha subito raggiunto la coppia, che accortasidel loro arrivo, ha invano cercato di scappare di corsa a piedi, provando anche inutilmente agettare via il contenuto della busta. Tentativi purtroppo per loro non andati a buon fine, poichéi due sono stati presto raggiunti dopo un breve inseguimento.