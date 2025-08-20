Gambizzato a San Cristoforo, perquisizioni anche in una panineria

LE INDAGINI

Alla base del ferimento ci sarebbe una lite fra ragazzi.

C’è una svolta nel ferimento del quarantenne che domenica sera si è presentato al pronto soccorso del Garibaldi Centro con una pistolettata alla coscia. La vittima sia con i medici che con gli investigatori è stata molto vaga, ma i poliziotti della squadra mobile hanno scoperto che la sparatoria è avvenuta in via Villascabrosa. Sono così scattate delle perquisizioni in alcune abitazioni di quella via, ma anche in una panineria di via Della Concordia. Qui sono arrivati anche i cani poliziotto. Pare che tutto sia partito da uno screzio fra ragazzini, che però si è trasformato in uno scontro fra famiglie quando si sono intromessi gli adulti. A quel punto la situazione è precipitata e il quarantenne è stato gambizzato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA