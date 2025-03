Gambizzato a Siracusa: da videosorveglianza forse un aiuto per risalire a chi ha sparato

Indagini

La vittima è un 48enne che è stato trasportato all'ospedale

Un uomo di 48 anni è rimasto ferito alle gambe in via Marco Costanzo, a Siracusa, dopo che contro di lui sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. L’uomo è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Sull’episodio indaga la polizia che attraverso alcune testimonianze e la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona sta cercando di ricostruire il ferimento e cercate indizi per identificare la persona che ha sparato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA