Ganasce all’auto e minacce al sindaco Trantino, indagine chiusa per il catanese Beninato

Giudiziaria

L'uomo si era rivolto violentemente al primo cittadino in un video postato su TikTok

Diffamazione aggravata a mezzo stampa e minacce al sindaco di Catania, Enrico Trantino. Sono queste le accuse che la pm Antonella Barrera contesta a Gregorio Vincenzo Beninato, cinquantenne, autore del famoso video su TikTok in cui, dopo che aveva trovato le ganasce alle ruote dell’auto parcheggiata in sosta vietata davanti al Policlinico, proferiva pesanti esternazioni contro il sindaco: «Ogni coppu di cascu ca ti rugnu… ca a testa ta rapu! Ti pari ca mi scantu de carabbineri… de vaddia?».