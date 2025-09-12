Gang di rapinatori (e rapinatrici): riformate sei condanna in appello

Catania

A sorpresa la difesa ha tirato fuori una perizia di parte su un filmato.

Sei condanne riformate in appello per i componenti (alcune donne) della gang dei rapinatori che ha messo a segno diversi colpi fra il 2016 e il 2017. Ma anche un’assoluzione parziale grazie a una perizia su un filmato. Questa è la sintesi della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania nei confronti di sei persone. Tra gli imputati anche una coppia, una sorta di Bonnie e Clyde catanesi.

Le riforme della sentenza

Le riduzioni di pena rispetto alla sentenza di primo grado sono frutto di accordi fra procura generale e difesa. Le proposte di concordato sono state ritenute congrue dal collegio di secondo grado.Francesco Scalia è stato condannato a 4 anni e 6 mesi e a una multa di 1.400 euro; Rossella Canalicchio 2 anni e 10 mesi e 1.200 euro di multa; Mario Cici 5 anni e 6 mesi e 1.200 euro di multa, Salvatore Comis 2 anni e 10 mesi e 800 euro di multa, Marco Catania e Giusi Roberta Cici a 1 anno e 10 mesi e 1.044 euro di multa ciascuno (pena sospesa).

La perizia che assolve

Canalicchio, difesa dall’avvocato Maria Caltabiano, è stata assolta per una delle contestazioni poiché con dei motivi aggiunti, arrivati dopo la relazione di una perizia di parte, è stato ravvisato che dai video estrapolati dalla videosorveglianza non vi fosse la certezza che la donna inquadrata mentre si consumava la rapina fosse l’imputata. Fanno parte del collegio difensivo anche gli avvocati Filippo Pino, Lucia D’Anna e Tommaso Manduca.Gli imputati dovranno rifondere in solido delle spese processuali Poste Italiane costituitosi parte civile.Le motivazioni della sentenza arriveranno fra 90 giorni.