Gang picchiò e rapinò un ambulante: arrestati due minorenni

Palermo

La vittima, affetta da disabilità, venne picchiata con calci e pugni al volto

Due componenti della gang di 5 ragazzi che lo scorso marzo ha rapinato e picchiato a Trabia un venditore ambulante del Bangladesh sono stati arrestati dai carabinieri di Termini Imerese, che hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere per un sedicenne e un diciassettenne, condotti al Malaspina di Palermo. La vittima, affetta da disabilità, venne picchiata con calci e pugni al volto riportando la frattura del setto nasale e la perdita di un dente.

