Gattino trovato decapitato in un condominio a Catania: denuncia contro ignoti

Animali

La responsabile regionale dell'Associazione nazionale tutele animali ha denunciato il fatto increscioso

La responsabile Regione Sicilia ANTA ONLUS( Associazione nazionale tutele animali) Cinzia Calabrese, denuncia con sdegno e profonda indignazione un gravissimo episodio di violenza “atto crudele e inaccettabile” ai danni di un animale: un gattino è stato trovato decapitato all’interno di un condominio nel centro di Catania.

Alla segnalazione ricevuta da alcuni residenti, la responsabile Anta è intervenuta immediatamente sul posto constatando l’effettiva presenza del corpo mutilato dell’animale. E’ stata data immediata comunicazione alle forze dell’ordine polizia ambientale del Comune di Catania che con solerzia sono intervenuti assieme al soccorso veterinario che hanno prelevato il corpicino martoriato per portarlo all’istituto zooprofilattico per gli accertamenti del caso. All’interno del condominio è stato affisso uno scritto intimidatorio.