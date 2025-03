Gatto, Prezzemolo, Star Trek e Topo: i nomi in codice del boss per depistare le indagini

blitz mercurio

Le parole di Bucolo ascoltate dalle microspie degli investigatori piazzate nell’agenzia di pompe funebri

Il tentativo è miseramente fallito. Rosario Bucolo, vecchia conoscenza del Ros poiché già arrestato nell’inchiesta Caronte nel 2014, ha cercato di depistare possibili intercettazioni mettendo nomignoli e nickname ai “carusi” del gruppo Santapaola del Castello Ursino. A svelare la strategia è stato lo stesso indagato. Perché quando parlava di volpe, topo o star trek forniva la chiave di decriptazione a chi era in ascolto. Le microspie degli investigatori sono state piazzate nell’agenzia di pompe funebri diventata il luogo di incontri (mafiosi e anche elettorali).

La fantasia di “U ‘Mbazzutu”

La fantasia di Bucolo (conosciuto come U ‘mbazzutu) è arrivata addirittura a cambiare gli alias dei boss. E così Salvatore Mirabella, storicamente conosciuto come Turi Palocco, diventa «suggi, topo». Il cognato di Mirabella, Santo Missale, è invece “u ponchio”. Mirabella e Bucolo entrano in collisione per la leadership. A un certo punto c’è un confronto, seguito in diretta dai carabinieri, nel corso del quale si accusano a vicenda in modo pesante.Ma su una cosa i due esponenti mafiosi avrebbero avuto la stessa visione. Entrambi infatti criticano «la figura di Pierpaolo Gaetano» ma hanno «preso atto che non avrebbero potuto allontanarlo dal gruppo». Invece Nino Della Vita sarebbe stato un tipo affidabile. Forse per questo lo pseudonimo scelto da Bucolo per lui è «la volpe». Un uomo che si sarebbe ben destreggiato per risolvere alcune vicende legate alle estorsioni.

