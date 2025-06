Gela, assolti gli imprenditori Luca nel procedimento “Camaleonte”

Nessun coinvolgimento in associazione mafiosa

Si conclude con un’epilogo positivo per gli imprenditori Luca di Gela il procedimento penale noto come “Camaleonte”. I tre imprenditori Salvatore Luca, Rocco Luca e Francesco Luca sono stati assolti dal tribunale collegiale di Gela, presieduto dalla giudice Miriam D’Amore, con la conferma che non vi è stato alcun concorso esterno in associazione mafiosa.

La sentenza, letta nel corso dell’udienza, perché il “fatto non sussiste” ha chiarito che non c’è stato alcun coinvolgimento degli imprenditori in attività mafiose o che abbiano collaborato con organizzazioni criminali.

Nel corso del procedimento sono stati assolti con formula piena anche due poliziotti, Giovanni Giudice e Giovanni Arrogante.

Il procedimento ha coinvolto anche diversi parenti dei Luca, ai quali erano state intestate nel tempo società operanti nel settore della vendita di auto e immobiliari. La vicenda giudiziaria si è conclusa con un pronunciamento di assoluzione, chiudendo un capitolo complesso e delicato per le famiglie coinvolte.