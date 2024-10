Gela, pusher arrestato nel quartiere «Albani Roccella» con 20 grammi di cocaina e una pistola

GDF

La Guardia di Finanza intervenuta anche a seguito di alcune segnalazioni provenienti da cittadini circa possibili attività di spaccio in zona

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un’operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, sequestrando un’arma giocattolo modificata, munizioni e oltre 20 gr. di cocaina. Anche a seguito di alcune segnalazioni provenienti da cittadini, circa possibili attività di spaccio nel quartiere «Albani Roccella» di Gela, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un giovane di 23 anni, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.