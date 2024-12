Gelese fermato con 2 chili di cocaina: arrestato con due complici per spaccio e possesso di armi

GDF

L'operazione scattata dopo alcune segnalazioni di cittadini sulla scarsa sicurezza nel quartiere «Albani Roccella»

La guardia di finanza di Caltanissetta ha arrestato a Gela tre persone sequestrando due chili e mezzo di cocaina e una pistola calibro 38. Dopo alcune segnalazioni di cittadini sulla scarsa sicurezza nel quartiere «Albani Roccella» di Gela, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato controlli fermando un gelese di 44 anni, trovato in possesso di 2 panetti di cocaina per oltre 2 kg. I finanzieri dopo la perquisizione dell’auto dove è stata trovata la cocaina hanno fermato un altro uomo che metteva a disposizione il proprio appartamento per il taglio e il confezionamento della droga. Durante la perquisizione nella casa sono stati trovati una pistola calibro 38, e 300 grammi di crack e cocaina. I controlli sono poi proseguiti in casa di un uomo agli arresti domiciliari dove sono stati trovati 20 grammi tra cocaina e hashish. Nell’operazione la Gdf ha sequestrato anche 40 mila euro.