Gente in piazza a Corleone contro il podcast con Riina jr: “La Sicilia vera siamo noi”

Cronaca

L'adesione alla manifestazione organizzata dal deputato regionale e leader di Controcorrente in Sicilia Ismaele La Vardera insieme all'amministrazione comunale

«La Sicilia quella vera siamo noi, una foto che mi emoziona, ma quanti siamo in appena 48 ore? Corleone risponde così alle parole ignobili di Riina, tutti insieme parenti di vittime, imprenditori. La storia non si cambia: la mafia è una montagna di merda».

Lo scrive sul proprio profilo Fb il deputato regionale e leader di Controcorrente in Sicilia Ismaele La Vardera, commentando la manifestazione che ha organizzato insieme all’amministrazione comunale nella piazza di Corleone (Palermo) dove si sono radunati centinaia di cittadini per contestare il podcast dell’intervista a Giuseppe Riina, poi rimosso, che elogiava il padre, il capomafia Totò Riina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA