Gestione rifiuti Oikos e Rap, ammesse le parti civili

Giudiziaria

Gli imputati, in totale, sono 25. Tre hanno già anticipato la scelta del rito abbreviato

Il gup di Catania Luigi Barone ha ammesso la costituzione di parte civile dei comuni di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco, Città Metropolitana di Catania, comitato “No discarica”, Associazione Zero Waste Sicilia, Legambiente e Codacons nell’udienza preliminare dell’inchiesta che riguarda la gestione del conferimento dei rifiuti negli impianti della Oikos della famiglia Proto nel Catanese e della Rap, nel palermitano. Gli imputati, in totale, sono 25. Tre hanno già anticipato la scelta del rito abbreviato: due hanno chiesto al gup di essere interrogati. I legali della Rap hanno insistito sull’eccezione dell’incompetenza territoriale per il capo d’imputazione che li riguarda e sollecitano il trasferimento degli atti a Palermo. Su questo punto il gup ha rinviato al 9 ottobre, data in cui scioglierà la riserva. Nello stesso giorno cominceranno gli interrogatori dei due imputati che hanno chiesto di accedere al giudizio abbreviato.

