Giampiero Salvo lascia il carcere: libero il boss che ha ripudiato la mafia

il caso

Differimento pena per l'ex esponente del clan Cappello che vuole dire ai giovani che il mondo criminale fa schifo

I carabinieri ieri hanno notificato nelle mani del boss Giampiero Salvo, condannato all’ergastolo per la Strage di Catenanuova, il verbale di notifica «per l’esecuzione dell’ordinanza di rinvio dell’esecuzione per differimento definitivo della pena detentiva con conseguente scarcerazione» emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura di Caltanissetta. Un provvedimento che arriva dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza che ha «disposto il rinvio dell’esecuzione della pena per gravi condizioni di salute».

Perché Salvo è libero?

Dietro tutto questo burocratese c’è un fatto: Salvo è un uomo libero. Colui che per anni è stato il vertice del clan Cappello di Catania, prendendo in eredità il pesante scettro del padre, Giuseppe (o meglio conosciuto come Pippo ‘u carruzzeri), stava espiando la condanna per omicidio ai domiciliari per il suo stato di salute.

Non solo i problemi di salute

Ma nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non si parla solo della gravità delle patologie del boss 47enne – difeso dall’avvocato Giorgio Antoci – che sono incompatibili con lo stato detentivo in carcere. Per il collegio «deve essere valorizzato il percorso di rivisitazione critica sul proprio operato posto in essere da Salvo, che oltre a riconoscere le proprie responsabilità ha espresso al presidente del Tribunale dei Minori la propria disponibilità a collaborare con lo stesso al fine di adoperarsi nei confronti di minori autori di reato, raccontando la sua esperienza delinquenziale ed indurli così sia ad una riflessione critica sui comportamenti devianti attuati, sia alla necessità di intraprendere un serio percorso di legalità lontano da ambienti criminali».

Il messaggio ai giovani