Giardini Naxos, auto “tocca” un’altra vettura parcheggiata sul marciapiede e si ribalta

IL SINISTRO

Spettacolare incidente fortunatamente senza gravi conseguente nel centro della cittadina naxiota

Spettacolare incidente sulla via Umberto a Giardini Naxos (Messina). Una fiat Punto si è ribaltata dopo avere impattato con una Ford Puma, parcheggiata sul marciapiede. Sul posto si sono trovati i Carabinieri per i rilievi dell’incidente. Non si registrano feriti gravi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA