Giarre, anziano pedone investito e ucciso da un altro anziano alla guida di un’auto

Nel Catanese

E' accaduto lungo corso Europa. Il conducente dell'auto, dopo l'impatto, ha accusato un malore

Tragedia stradale nella tarda mattinata di oggi lungo il corso Europa a Giarre. Un anziano pedone di 78 anni è stato travolto e ucciso da una vettura, una Panda che percorreva il corso Europa. L’utilitaria guidata da un 82enne aveva appena superato l’incrocio con via Trieste quando, improvvisamente, si è trovato di fronte il pedone intento ad attraversare, travolgendolo. La vittima è stata sbalzata sul selciato ed è morta pochi minuti dopo in seguito da un fatale arresto cardiaco. Vani i tentativi di rianimazione eseguiti dagli operatori sanitari del 118. Sul posto sono presenti i vigili urbani di Giarre che stanno eseguendo i rilievi; il conducente della Panda che ha investito l’ottantenne ha accusato un malore ed è stato sottoposto al controllo dai sanitari del 118, in ambulanza.

