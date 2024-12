Giarre: donna travolta sulle strisce pedonali, in fuga l’automobilista che l’ha investita, caccia al pirata della strada

L'INCIDENTE

La vittima, trasportata in codice rosso al pronto soccorso, sarebbe riuscita a fornire il numero di targa della vettura

Una donna di 54 anni, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali di viale Sturzo a Giarre, è stata investita da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. L’episodio è avvenuto stasera alle 19. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 di Riposto e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre, ha riportato gravi traumi agli arti inferiori.

La donna seppure ferita e dolorante è riuscita a fornire alle forze dell’ordine il numero di targa della vettura pirata. La polizia locale di Giarre è ora al lavoro per risalire all’identità del conducente responsabile e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nella zona teatro dell’incidente, poco distante l’ufficio postale di Trepunti, sono presenti diverse telecamere che potrebbero avere immortalato l’accaduto e consentire agli investigatori di ricostruire nei dettagli l’incidente.