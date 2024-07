Giarre, incendio nel magazzino di un megastore: centro commerciale devastato dalle fiamme

FOTO E VIDEO

È successo in viale Sturzo, nella zona di Trepunti, all'ingresso Sud della città

Sono pesanti i danni di un incendio divampato al terzo piano di un megastore commerciale cinese sul viale Sturzo, a Trepunti, all’ingresso Sud della città di Giarre. L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando le fiamme hanno avvolto i locali di un magazzino al terzo piano del plesso commerciale.

I primi ad accorgersi del rogo sono stati alcuni commessi che, dopo avere notato il fumo che ha rapidamente invaso i locali, hanno subito abbandonato il plesso raggiungendo l’area esterna del centro commerciale, accompagnando all’uscita anche alcuni clienti che si trovavano al piano terra dell’immobile.

Sul posto sono intervenute prontamente diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai comandi provinciali di Catania e dal distaccamento di Riposto, insieme a carabinieri e due ambulanze del 118 rimaste all’esterno del plesso nell’eventualità di persone intossicate. All’opera anche un mezzo autoscala e un carro aria.

Non si registrano feriti, ma i danni causati dall’incendio sono ingenti. Le fiamme hanno distrutto una vasta area del centro commerciale, inceneriti diversi scaffali con all’interno abbigliamento. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli investigatori. Sono in corso accertamenti tecnici per stabilire con precisione l’origine del rogo, che potrebbe essere riconducibile a un cortocircuito.