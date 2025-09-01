Giarre, sporco incrostato e frigo rotto: sequestrati 30 chili di alimenti al camioncino dello street food

CONTROLLI DEI CARABINIERI

Il titolare, un 37enne catanese, è stato denunciato per detenzione di prodotti in cattivo stato di conservazione

I carabinieri della stazione di Giarre, in provincia di Catania, insieme ai colleghi del Nas, hanno effettuato controlli straordinari sulle attività di vendita alimentare mobile. Durante un controllo in una piazza del centro giarrese sono state accertate carenze igienico-sanitarie, per cui è stata sospesa l’attività di somministrazione di un camioncino per lo street food.

Nel corso del controllo è emerso che il bancone, che avrebbe dovuto essere refrigerato, in realtà non lo era. Qualsiasi dispositivo utile alla misurazione della temperatura era assente, quindi gli alimenti erano conservati a temperatura ambiente, a circa 27 gradi. Tutti gli alimenti nei vassoi sono stati ritenuti in cattivo stato di conservazione e sottoposti a sequestro.

Nei pressi della friggitrice sono state trovate due confezioni di patatine completamente scongelate e posizionate in una zona con carenti condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco pregresso e incrostato.

Complessivamente tra carne e ortofrutta lavorata, sono stati sequestrati 30 chili di alimenti (di cui 11,5 chili di prodotti carnei). Al titolare, un 37enne catanese, è stato prescritto di riparare entro 30 giorni il motore del refrigeratore, di dotarsi di termometro per la misura della relativa temperatura nonché di rimuovere lo sporco incrostato.