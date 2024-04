Giletti e la presunto foto di Berlusconi con Graviano, sì agli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo

il caso

L'ex galatio di Omegna accusato di calunnia nei confronti del giornalista

Sì agli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo. Lo ha deciso la Cassazione con riferimento all’ipotesi di calunnia contestata dalla procura fiorentina all’ex gelataio di Omegna, amico dei fratelli Graviano, neiconfronti del giornalista Massimo Giletti, di cui era stato più volte ospite nella trasmissione Non è L’Arena.

Baiardo era accusato di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti e del sindaco di Cerasa Giancarlo Ricca e riguarda il caso della presunta foto (di cui finora non ci sarebbe prova) che ritrarrebbe insieme Giuseppe Graviano, Silvio Berlusconi e il generale dei carabinieri Francesco Delfino.