Gioielliere reagisce a rapina nel suo negozio a Belpasso: ferito alla testa

Nel Catanese

Un gioielliere è rimasto ferito, in maniera non grave, alla testa durante una rapina al suo negozio di Belpasso, nel Catanese. Alcuni banditi, due-tre uomini col volto travisato, hanno fatto irruzione minacciando il commerciante che ha reagito e che sarebbe stato aggredito e colpito dai rapinatori anche con un corpo contundente, non si esclude il calcio di una pistola, alla testa. I malviventi sono poi fuggiti col bottino. Sul posto personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi al gioielliere che è stato poi, per precauzione, condotto con un’ambulanza in ospedale, e carabinieri della compagnia di Paternò per i rilievi e le indagini del caso. Militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Catania, stanno visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza della gioielleria e della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per cercare elementi utili a risalire all’identificazione dei rapinatori.

