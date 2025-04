Giorgia Meloni sarà sentita come teste nel processo a Corona per il gossip su Manlio Messina e la premier

A MILANO

L'ex fotografo dei Vip sott'accusa per un articolo nel quale si faceva riferimento a un fantomatico «legame affettivo» tra la presidente del Consiglio e il deputato catanese di Fratelli d’Italia

La premier Giorgia Meloni testimonierà nel processo milanese per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e del giornalista Luca Arnau. L’ex fotografo dei vip e il redattore sono infatti imputati per un articolo comparso nell’ottobre del 2023 sul sito Dillinger.it nel quale si faceva riferimento a un fantomatico «legame affettivo» tra la presidente del Consiglio e il deputato catanese di Fratelli d’Italia Manilo Messina. Entrambi si sono costituiti parte civile e saranno chiamati a rispondere alle domande delle parti.

L’avvocato Luca Libra, che assiste la premier, ha anticipato che chiederà per lei l’audizione da Palazzo Chigi, come previsto dal codice di procedura penale, senza quindi farla venire in aula a Milano. Alla prossima udienza, fissata per il 16 giugno, sarà sentito invece Messina, difeso dal legale Alessio Pomponi e oggi presente in aula davanti al giudice dell’ottava sezione penale del Tribunale di Milano.

«Ognuno la pensa come vuole – ha detto il deputato fuori dall’aula -, c’è chi ritiene che si possa denigrare, inventare storie su chiunque. Secondo noi non è possibile e ci vuole un po’ di decenza quando si fa questo mestiere. Non si può inventare una notizia di sana pianta solo per fare follower. Non si gioca con la vita delle persone. Persone sposate, che hanno figli… Siamo due cittadini che sono stati denigrati».

Entrambi avevano querelato il giornalista che aveva scritto l’articolo e Corona, «caporedattore di fatto» del sito che, secondo il pm Giovanni Tarzia, titolare dell’inchiesta con l’aggiunta Letizia Mannella, avrebbe procacciato la «”falsa” notizia» con «verifiche da cui ne emergeva la assoluta infondatezza», ordinando poi «insistentemente la sollecita redazione dell’articolo» anche con «fotografie alterate».

«Noi siamo convinti che la diffamazione non esista e siamo pronti a difenderci nelle sedi opportune», ha fatto sapere Corona sulla pagina Instagram del suo programma “Falsissimo”. «Soprattutto – ha aggiunto – saremo felici di presentarci in allegra comitiva a Palazzo Chigi e conoscere di persona la premier».