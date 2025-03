Giornalista accusato di diffamazione, Assostampa: «Il giudice Cammarata si astenga dal giudicarlo»

Giudiziaria

Lorenzo Tondo, del Guardian, aveva realizzato un'inchiesta sull'arresto del giovane eritreo Medhanie Tesfamaria Behre per traffico di esseri umani mettendo in dubbio i cardini delle acquisizioni giudiziarie

“Che un giornalista scopra e scriva di un clamoroso errore giudiziario dovrebbe essere elemento di merito e non pretesto per una querela nei suoi confronti. Che il giudice che ha convalidato il provvedimento di trattenimento di un migrante al Cpr di Caltanissetta dopo la sentenza di primo grado, non si astenga dal giudicare il giornalista oggi a giudizio per diffamazione, appare inopportuno e preoccupante per la garanzia di giusto processo dovuto ad ogni cittadino italiano”. Lo sostiene la segreteria regionale di Assostampa Sicilia schierandosi, assieme alla Fnsi a sostegno del giornalista Lorenzo Tondo del Guardian. “Scrivere il vero non può diventare un atto di condanna per chi fa cronaca. Due però sono state le cause civili notificate al giornalista, tra dicembre 2019 e gennaio 2020, per diffamazione: una per un suo post su Facebook e un’altra per i suoi articoli pubblicati sul Guardian.