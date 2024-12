Giornalista e operatori Rai aggrediti a Lampedusa, una condanna a sette mesi in primo grado

La sentenza

L'unica persona individuata del gruppo di dieci che ha partecipato all'aggressione dovrà anche risarcire i danni

Domenico De Battista, il 30enne lampedusano ritenuto responsabile, assieme ad altre dieci persone rimaste ignote, dell’aggressione – era il 4 luglio del 2023 – all’inviato del Tg1, Lorenzo Santorelli, e ai componenti della troupe è stato condannato a 7 mesi di reclusione dal giudice Michele Dubini della prima sezione penale del tribunale di Agrigento. De Battista dovrà anche risarcire dei danni subiti Santorelli, la Rai e il sindacato Usigrai, tutti costituitisi parte civile. Il pm aveva chiesto sei mesi.