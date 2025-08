Giornalisti, nominato il nuovo consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine di Sicilia

professione

La decisione del presidente del tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini

Il presidente del tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, ha nominato il nuovo consiglio di disciplina territoriale (Cdt) dell’ordine dei giornalisti di Sicilia. Sono stati indicati Aldo Mantineo (presidente), Antonina Folgheretti, Antonio Giordano, Angela Monica Greco (segretaria), Luca Ciliberti, Giada Drocker, Laura Pasquini, Vito Dario Piccolo, Francesco Scalia. Supplenti Orazio Aleppo, Simona Arena, Rosaria Brancato, Marilisa Della Monica, Giuseppe Di Bella, Igor Mazzola, Michele Nasca, Domenico Pantaleo, Valentina Salvago.