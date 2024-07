Giornata di fuoco in Sicilia, spenti 21 incendi. In fiamme sei province su nove

Cronaca

Il bilancio della giornata: quattro roghi ad Agrigento, 4 a Catania, 4 a Enna, 4 a Palermo, 3 a Messina e due a Siracusa

I vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono stati impegnati nello spegnimento di 21 incendi in Sicilia. Quattro ad Agrigento, 4 a Catania, 4 a Enna, 4 a Palermo, 3 a Messina e due a Siracusa. L’ultimo bollettino della Protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore assegna per domani 14 luglio a tutta la Sicilia il livello di “preallerta” arancione.

Nell’agrigentino i roghi sono divampati a Licata in contrada Galluzzo, nel capoluogo in contrada Chimento a Realmonte in contrada Giallonardo e a Santa Margherita Belice in via 15 Gennaio. Ancora roghi nell’ennese nel capoluogo in contrada Conventazzo, a Piazza Armerina in contrada Curve di Franzone, in contrada Bellina e contrada Bessima, nel catanese a Vizzini in contrada Guzza e in contrada Terra di Bove, a Giarre in contrada Torrente Macchia. Fiamme nel messinese a Castelmola in contrada Monte Veneretta, Graniti in contrada Favara a Mojo Alcantara e nel palermitano a Isnello in contrada Stazzone, a Monreale in contrada Caculla a Montelepre in contrada Suvarella e a Marineo. Interventi delle squadre antincendio anche nel siracusano a Noto in contrada Cappello e in contrada Eloro

