Giornata internazionale della disabilità, la Cisl Sicilia dà vita ad un coordinamento regionale

Alla guida dell'organismo sarà Lucrezia Quadronchi, con una lunga e radicata esperienza nel settore.

La Sicilia detiene il primato rispetto al resto d’Italia per numero di persone disabili, di cui oltre 10mila gravissimi. Persone che affrontano ogni giorno problemi enormi sia per un’adeguata assistenza sociosanitaria, sia per affermare il diritto all’inclusione sociale.

«Oggi in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità la Cisl vuole passare dalle parole ai fatti – ha detto il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana – dando vita a un coordinamento regionale per le politiche sociali e dell’inclusione, con l’intento di rinnovare e rafforzare ulteriormente la propria azione di rappresentanza partecipativa verso le multi-vulnerabilità e le tante fragilità che caratterizzano le comunità dei nostri territori. Crediamo che il tema dell’inclusione attiva delle persone, dall’età evolutiva a quella adulta, dalla disabilità e alla non autosufficienza, fino alle condizioni di svantaggio e di povertà estesa, richieda ogni impegno possibile di sistema, per creare quelle condizioni sociali strutturali, integrate e omogenee in grado di fornire risposte unitarie alla persona nella sua globalità. Con questa consapevolezza sollecitiamo il governo Schifani a far partire presto i lavori della Rete regionale per la protezione e l’inclusione sociale, solo di recente costituzione e abbondantemente in ritardo, per poter dare risposte ai nostri territori e alle persone».

