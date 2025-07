Giovane egiziano accoltellato in spiaggia a Menfi

Nell'Agrigentino

Sull'episodio hanno avviato le indagini i militari della guardia costiera. Forse la gelosia dietro l'aggressione

Un ragazzo egiziano è è stato aggredito e accoltellato in spiaggia, a Menfi, nell’Agrigentino, durante la notte. Il giovane è stato portato prima all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e poi al San Giovanni di Dio di Agrigento. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio hanno avviato le indagini i militari della guardia costiera. L’egiziano sarebbe stato aggredito sull’arenile da un gruppo coetanei locali. Un atto di violenza, pare, legato a motivi di gelosia.

