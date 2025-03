Giovane morto per pancreatite, quattro medici imputati a Caltanissetta

Presunta malasanità

Il Pm aveva iscritto nel registro degli indagati nove persone, tra personale medico e paramedico dell’ospedale Sant'Elia, disponendo l’autopsia sulla salma del ragazzo

Il gip del Tribunale di Caltanissetta David Salvucci ha disposto l’imputazione coatta per quattro medici dell’ospedale Sant’Elia indagati per il decesso di Mirko Mattina, morto il 27 dicembre del 2021 per una pancreatite. A seguito della denuncia sporta dal padre del giovane, Vincenzo Mattina, assistito dagli avvocati Donatella Baglio Pantano e Andrea Zuccalà, il Pm aveva iscritto nel registro degli indagati nove persone, tra personale medico e paramedico dell’ospedale Sant’Elia, disponendo l’autopsia sulla salma del ragazzo deceduto all’età di 26 anni. Espletati gli accertamenti tecnici irripetibili era stato disposto l’incidente probatorio con la nomina di un collegio peritale utile ad accertare le cause del decesso e le eventuali negligenze da parte degli indagati. Depositate le perizie e celebrata l’udienza di escussione sulle risultanze mediche, il Pm aveva formulato la richiesta di archiviazione. Richiesta alla quale i genitori di Mirko si erano fermamente opposti.