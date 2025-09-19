Giovane poliziotto ennese perde la vita in un incidente stradale

Tragedia

Giuseppe Maggio era in sella alla sua moto e per cause ancora poco chiare ha perso il controllo del mezzo

Un giovane poliziotto ennese, Giuseppe Maggio, 28 anni, è morto ieri in un incidente stradale avvenuto a Nicosia, suo paese d’origine. Maggio prestava servizio a Ladispoli ma si stava preparando a tornare, con un trasferimento, in Sicilia.

Secondo la ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane era in sella ad una moto e stava percorrendo il tratto di strada in contrada Sant’Agrippina, nel territorio di Nicosia, quando ha perso il controllo del mezzo.