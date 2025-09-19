Tragedia
Giovane poliziotto ennese perde la vita in un incidente stradale
Giuseppe Maggio era in sella alla sua moto e per cause ancora poco chiare ha perso il controllo del mezzo
Un giovane poliziotto ennese, Giuseppe Maggio, 28 anni, è morto ieri in un incidente stradale avvenuto a Nicosia, suo paese d’origine. Maggio prestava servizio a Ladispoli ma si stava preparando a tornare, con un trasferimento, in Sicilia.
Secondo la ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane era in sella ad una moto e stava percorrendo il tratto di strada in contrada Sant’Agrippina, nel territorio di Nicosia, quando ha perso il controllo del mezzo.
I suoi colleghi, increduli e molto colpiti da questa perdita, hanno voluto salutarlo sui social con parole che racchiudono tutta la forza dell'affetto che hanno per lui: «Attacca le sirene e parti per il tuo ultimo viaggio».