Giovane straniero accoltellato a Ballarò

Palermo

Un giovane straniero è stato accoltellato nel mercato di Ballarò, a Palermo. A segnalarlo alle polizia sono stati alcuni passanti che hanno notato il ferito in via delle Pergole. Da piazza Carmine era visibile una scia di sangue. I sanitari del 118 hanno trovato la vittima in una pozza di sangue dai sanitari del 118. Il ragazzo, dopo essere stato ferito durante una lite, è scappato, trovando rifugio tra le automobili posteggiate nella strada che collega Ballarò a via Maqueda. E’ ricoverato in ospedale, non si conoscono le sue condizioni.