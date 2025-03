Giovani ladri d’auto colti in flagrante in via Pisa a Catania: arrestati

Controlli

Alla vista dell’auto dei carabinieri i due hanno tentato di disfarsi in fretta di qualcosa, gettandolo sotto la vettura, per poi cercare di fuggire salendo a bordo di due scooter parcheggiati poco distante

I militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, presenti sul territorio 24 ore su 24, hanno arrestato in flagranza due giovani catanesi appena 18enni. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due sono ritenuti responsabili di tentato furto aggravato, ricettazione e porto ingiustificato di grimaldelli o oggetti atti allo scasso.

Intorno alle 21.00, durante il servizio di pattuglia, l’equipaggio della “gazzella” ha scorto due giovani che, in via Pisa, proprio alle spalle del Palazzo di Giustizia, stavano armeggiando su una nuovissima Volkswagen Golf. Il loro atteggiamento furtivo non ha lasciato dubbi ai militari, che sono intervenuti rapidamente per bloccarli. Alla vista dell’auto di servizio, i due hanno tentato di disfarsi in fretta di qualcosa, gettandolo sotto la vettura, per poi cercare di fuggire salendo a bordo di due scooter parcheggiati poco distante. Un tentativo disperato, ma inutile: in pochi istanti i Carabinieri li hanno raggiunti, fermati e messi in sicurezza.

Solo a quel punto è scattata la perquisizione. Uno dei giovani aveva nascosta nella tasca del giubbotto una tronchesina, mentre sotto l’auto sono stati recuperati diversi arnesi da scasso. Dagli accertamenti immediati è emerso che i due avevano già tentato di forzare la serratura dello sportello anteriore destro e del portellone del bagagliaio, cercando addirittura di piegare lo sportello per entrare nell’abitacolo.

Successivamente, con il supporto della Centrale Operativa, gli investigatori hanno avviato i controlli anche sui mezzi con cui i due erano arrivati e su cui stavano tentando di fuggire, scoprendo che entrambi gli scooter Honda SH 125 non erano affatto in regola: uno era già sottoposto a sequestro e quindi doveva essere fermo, mentre l’altro risultava rubato poche ore prima in Corso delle Province ai danni di un 40enne catanese.