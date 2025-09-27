Giovanni Allevi e la malattia: «Mi danno due anni di vita ma io festeggerò i 95 anni»

la storia

IL celebre compositore e pianista ha parlato del mieloma che lo affligge e delle terapie cui si sta sottoponendo: «Dopo le infusioni adoro il budino al cioccolato»

Giovanni Allevi, celebre compositore e pianistа, 56 anni, non è solo musica e talento: da tre anni ormai combatte contro un mieloma, una malattia che lo ha costretto a un lungo percorso di cure e a un intenso confronto con la fragilità della salute. Nonostante tutto, Allevi si prepara a tornare sotto i riflettori con il documentario “Allevi – Back to Life”, che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre e uscirà nelle sale cinematografiche il 17 novembre, accompagnato da una nuova colonna sonora.

In un’intervista al Corriere della Sera, Allevi ha descritto il difficile percorso di cura: «Sono a casa, sul letto, sotto il piumone, guardo l’autunno che arriva dalla finestra, con un sorriso stampato sul volto grazie a quella infusione». Racconta degli effetti collaterali della terapia, un farmaco potente ed efficace per la salute delle ossa, ma che lo lascia “sbarellato” per dieci giorni, con febbre e dolori ossei intensificati. «L’effetto però è quello di rinforzare il tessuto osseo», spiega.

Con un tocco di leggerezza, Allevi ironizza sui piccoli momenti di conforto: «È un momento bellissimo quando alla fine di una infusione, la mia ventitreesima, ti portano il budino al cioccolato». Poi rilancia con determinazione sulla sua prognosi: «Secondo le statistiche ho davanti solo due anni, ma prometto che festeggerò i 95 anni, perché non credo alle statistiche».