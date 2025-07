Girava in auto ad Acireale con la droga: scoperto dalla polizia

L'intervento

L'uomo è stato arrestato durante un servizio di controllo del territorio effettuato nella zona di piazza Europa dai poliziotti della squadra volanti

Girava con la droga nell’auto ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato. Il protagonista di questa vicenda è un 29enne, di Acireale, già noto alle forze di polizia per alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato arrestato durante un servizio di controllo del territorio effettuato nella zona di piazza Europa dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania.

In queste settimane, la Polizia di Stato ha rafforzato le azioni di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, in centro come in periferia, attraverso l’intensificazione del pattugliamento delle zone maggiormente frequentate nel periodo estivo, soprattutto dai più giovani.

In questo caso, gli agenti hanno intimato l’alt al 29enne a bordo della sua auto, in uno dei posti di controllo disposti per assicurare la sicurezza dei cittadini. Una volta fermato, i poliziotti si sono avvicinati al giovane e hanno subito notato la presenza di alcuni involucri bianchi riposti nel vano portaoggetti della portiera lato conducente.

Insospettiti che si potesse trattare di sostanze stupefacenti, hanno ritenuto necessario effettuare un controllo approfondito, perlustrando da cima a fondo l’auto. Recuperati gli involucri, i poliziotti hanno accertato che, effettivamente, contenevano quattordici dosi di crack, pronte per essere spacciate a potenziali clienti.

La perquisizione dell’auto ha consentito di rinvenire un ulteriore sacchetto, nascosto nel portaoggetti vicino al freno a mano. All’interno della busta, sono state trovate ulteriori cinque dosi di hashish e sette di marijuana. La droga, per un quantitativo totale di circa 100 grammi, è stata prontamente recuperata e posta sotto sequestro per tutti i necessari esami scientifici da parte della Polizia Scientifica, per poi essere distrutta secondo le indicazioni impartite dall’Autorità Giudiziaria.

Oltre alle sostanze stupefacenti, sono state trovate nell’auto del 29enne acese diverse banconote di vario taglio per un ammontare complessivo di 800 euro, ritenuto con ogni probabilità provento dell’attività di spaccio.

Alla luce della scoperta dei poliziotti, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.