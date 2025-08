Giro di vite dei carabinieri nei centri scommesse del Calatino: un denunciato e una multa

Nel Catanese

I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e rispetto delle norme nei luoghi di lavoro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, con il supporto della Stazione di Caltagirone, hanno effettuato una serie di controlli presso alcune sale giochi del comprensorio calatino.

L’intervento, finalizzato sia alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico che alla verifica del rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha portato alla luce gravi irregolarità in un centro scommesse situato nel cuore di Caltagirone.

Nel dettaglio, è emerso che un dipendente in servizio al momento dell’ispezione non era mai stato sottoposto alla visita medica obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), elemento essenziale per garantire l’idoneità alla mansione e tutelare la salute del lavoratore.

Inoltre, all’interno della sala era presente un impianto di videosorveglianza installato senza alcuna comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e senza il necessario accordo con le rappresentanze sindacali, in violazione dell’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che tutela la privacy e la libertà dei dipendenti.

Le infrazioni accertate hanno comportato il deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare dell’attività, un 49enne del luogo, e l’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 1.811 euro.