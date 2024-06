Gli infortuni sul lavoro in Sicilia crescono del 4,2% in un anno: Catania, Palermo e Messina in testa

L'analisi

E' quello che si registra nei dati dell'Inail che sono stati presentati a Palermo nel corso del tour regionale sulla sicurezza

Un leggero aumento degli infortuni sul lavoro nei primi quattro mesi del 2024. E’ quello che si registra nei dati dell’Inail che sono stati presentati a Palermo nel corso del tour regionale sulla sicurezza negli spazi confinati in Sicilia, grazie al quale sono stati formati oltre 200 operatori, che ha fatto tappa nel Cantiere Manelli Impresa Spa.

I dati

In particolare al 30 aprile 2024 si registra un modesto aumento del fenomeno infortunistico nell’Isola (+ 4,2%, da 8.227 a 8.572), leggermente superiore a quello nazionale, pari al 3,6% (da 187.324 a 193.979). L’incremento è comune a tutti e tre i settori; nel settore industria e servizi si registra un aumento del 4%, in agricoltura del 8% e nel settore per conto dello Stato un aumento del 3,6%.

Le province con più infortuni: Catania, Palermo e Messina

Le tre province che a gennaio 2024 hanno segnato il maggior andamento infortunistico sono: Catania, con 2.361 denunce (il 27,5% del totale regionale), Palermo con 1.955 denunce (22,8% del totale regionale) e Messina con 970 denunce (11,3% del totale regionale). Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto in Sicilia ad aprile sono state 13, dato in leggero calo rispetto a quello di aprile 2023 (pari a 14).

I settori in cui avvengono