Gli orti urbani di Librino distrutti da un rogo: forte il sospetto di un, ennesimo, atto vandalico

Catania

Più volte il Comitato Librino Attivo ha segnalato un problema sicurezza in quell'area

In fiamme gli orti urbani di Librino: intorno alle 18 di oggi uno dei capanni per gli attrezzi dell’area di viale San Teodoro è stato avvolto dal fuoco. «Abbiamo visto dei ragazzini in zona, poco prima che scoppiasse l’incendio. E subito dopo abbiamo allertato subito i vigili del fuoco, ma non è rimasto più nulla né del capanno né dell’orto», racconta la signora Maria Toscano, residente in zona e assegnataria dell’orto che ha preso fuoco insieme a un altro contiguo.