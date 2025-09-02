Global Sumud Flotilla: aiuti per Gaza in partenza da Catania e Siracusa

aiuti umanitari

Domani cortei e manifestazioni per l'iniziativa internazionale che partirà anche dai due porti siciliani. A bordo delle navi cibo e medicine

Sono attese domani in Sicilia le 20 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, iniziativa solidale internazionale che vuole portare aiuti umanitari a Gaza sfidando il blocco navale imposto da Israele. Le navi, provenienti da 44 Paesi, trasportano viveri e medicinali destinati alla popolazione palestinese, stremata da anni di conflitto.

Cinque barche attraccheranno al porto di Catania, mentre le altre quindici a Siracusa. A bordo ci sono 200 persone – attivisti, giornalisti, rappresentanti religiosi, politici e culturali – tra cui la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, e altri tre parlamentari italiani, i cui nomi saranno resi noti oggi durante una conferenza stampa in Senato. Anche Emergency si unirà alla Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza con la Life Support, la sua nave di ricerca e soccorso, in partenza da Catania.

La portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, ha espresso preoccupazione per le recenti dichiarazioni del ministro della sicurezza nazionale israeliano, che ha minacciato di trattare i partecipanti come “terroristi”, con il rischio di detenzione in carceri di massima sicurezza e confisca delle navi e degli aiuti.

Domani alle 18, da Catania partirà un corteo di solidarietà che attraverserà il centro cittadino, con interventi finali al Castello Ursino. Tra i promotori, il “Comitato catanese solidale con il popolo palestinese”, sindacati (Cgil, Cgil, Cobas), partiti (AVS, Rifondazione, Pd), l’Associazione nazionale stampa e la diocesi di Catania.

La Chiesa locale, per voce di don Alfio Carbonaro, ha ribadito il sostegno alle iniziative di pace e solidarietà, ricordando le parole di Papa Francesco e del cardinale Zuppi. Oggi, prima della partenza delle imbarcazioni, un delegato del vescovo benedirà la Flotilla con l’augurio che gli aiuti arrivino a destinazione e siano segno di pace.