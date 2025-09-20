Global Sumud Flotilla verso la Grecia, la portavoce: «Viaggiamo insieme»

Aiuti

«I nostri occhi sono puntati su Gaza. E speriamo di riuscire a navigare senza alcun tipo di inconveniente». La Global Sumud Flotilla, salpata ieri da Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, procede nella sua missione umanitaria per le popolazioni di Gaza. “La prima notte è trascorsa – spiega la portavoce Maria Elena Delia – ci siamo lasciati alle spalle Malta e stiamo andando in direzione della Grecia dove si ricongiungeranno a noi altre sei barche. Viaggiamo insieme. Sul tracker della Global potete seguirci. L’idea è fare 120 miglia ogni 24 ore compatibilmente con le condizioni del meteo che ieri per esempio nella prima parte della navigata sono state impietose».

