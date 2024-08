Grammichele, botte e minacce alla madre: tossicodipendente finisce in carcere

droga

Arrestato un 23enne. La donna di 43 anni costretta a subire continue vessazioni

Ai domiciliari per questioni di droga un 23enne di Grammichele non solo minacciava la madre di 43 anni ma era anche solito ricevere gli amici in casa per consumare stupefacenti. I Carabinieri di Grammichele hanno così arrestato il giovane per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il provvedimento è stato firmato dal gip del Tribunale di Caltagirone che stavolta ha disposto la misura cautelare in carcere.

Il ragazzo, già agli arresti domiciliari nell’abitazione della madre per reati in materia di droga, avrebbe costantemente maltrattato la donna ingiuriandola, dicendole di comportarsi da “prostituta”, minacciandola di morte e simulando con eloquenti gesti di strangolarla o di “tagliarle la gola”. Il 23enne tra l’altro sarebbe stato solito ricevere in casa persone con precedenti penali e con loro consumare sostanze stupefacenti, i cui deleteri effetti avrebbero ancor più acuito il suo già violento comportamento ai danni della propria madre.